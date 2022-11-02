عضو حزب المحافظين: بريطانيا تعيش وضعا اقتصاديا لا تحسد عليه

قالت سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، إن بلادها تعيش أزمة اقتصادية وأوضاعا صعبة وغير مسبوقة.

وأضافت خلال استضافتها باستديو لندن مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، جاء في وقت فشلت فيه سابقته ليزا تراس، في تنفيذ ما وعدت به، إذ وعدت أنها ستقضي على غلاء المعيشة ومشكلات الطاقة.

وتابعت عضو حزب المحافظين، بأن هناك اضطرابات ستشهدها بريطانيا على مدى الشتاء المقبل، «نحن في وقت عاصف للغاية، وفي وضع اقتصادي لا نحسد عليه، ونعتبر من أسوأ الدول الغنية السبع اقتصاديا في الوقت الحالي».

نعمل من أجل هذا الوطن

واختتمت حديثها: «يجب أن نعمل في سبيل أن نتطور، ونعمل من أجل هذا الوطن، ولكن كل شيء صعب، هذا الوضع الصعب ليس فقط على بريطانيا وأوروبا، بل على العالم أجمع نتيجة الاقتصاد المتأخر، خاصة بعد كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك فبريطانيا الآن في وضع لا تحسد عليه».