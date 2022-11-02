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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري الأبطال

صدى البلد

تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اووربا.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس كلا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات

خط الوسط: ماركو فيراتي - فابيان رويز - فيتور فيريرا - كارلوس سولير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل باريس كلا من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الوسط: فيديريكو جاتي - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فاجيولي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - فابيو ميريتي - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: أركاديوش ميليك

ويحتل فريق باريس سان جيرمان قبل انطلاق المباراة المركز الأول بالمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل لدور ثمن النهائي، فيما يتواجد يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط.

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