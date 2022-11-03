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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤتمر المناخ cop 27| سماح أنور: مصر لها دور فاعل.. إلهام شاهين: بلدنا أمان.. أحمد بدير: على الجميع استخدام الطاقة النظيفة

نجوم الفن يعلقون
نجوم الفن يعلقون على مؤتمر المناخ

تستضيف مصر مؤتمر المناخ  لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة حشد كبير من القادة والزعماء من أكثر من 197 دولة من مختلف دول العالم.

وتُنظم مؤتمرات المناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمواجهة التغيرات المناخية، ويوافق هذا العام مرور 30 عاما على تأسيسها عام 1992 في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل، وتعقد القمة السابعة والعشرين في منتجع شرم الشيخ في مصر، ومن المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي خلالها قرارا بالتقاسم العادل لمسئولية مواجهة التغيرات المناخية، بين من يتعين عليه خفض الانبعاثات، ومن يجب أن يجد مصادر جديدة لتوليد الطاقة، ومن يجدر به تعويض من يشعرون بآثار تغير المناخ.

يتيح مؤتمر المناخ، أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر الاهتمام العالمي على أزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

وفي هذا الصدد علق عدد من نجوم الفن، على استضافة مصر لـ مؤتمر المناخ هذا العام Cop 27، ونرصد تعليقاتهم من خلال التقرير التالي: 

 

إلهام شاهين

مؤتمر المناخ cop 27.. قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام يؤكد أهمية وقوة مصر في أنها تجمع العالم كله حولها، في حدث يهم كل الدول.

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن مصر لها دور الريادة، وتنظيمها لمؤتمر المناخ هذا العام، هو اعتراف بأهميتها وقوتها ودورها المهم في المنطقة.

وأكدت إلهام شاهين، أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، يعكس للعالم كله أن مصر بلد أمان، وبها إمكانيات تجعلها تنظم هذا المؤتمر الدولي وتحتضن كل هذه الدول في محفل دولي كبير، مؤكدة على دور مصر الريادي في المنطقة.

 

أحمد بدير

مؤتمر المناخ cop 27.. قال الفنان أحمد بدير، إن فعاليات مؤتمر المناخ، تهم العالم كله للحفاظ على البيئة من عوامل التلوث كافة، لا سيما أدخنة المصانع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الطاقة النظيفة كالشمس والكهرباء في جميع سبل الحياة.

وأضاف أحمد بدير، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصر ودول العالم الثالث هي الأكثر تضررا من الملوثات البيئية، فهي تعاني من ملوثات المصانع وغيرها، مؤكدا ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة والإيجابية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أحمد بدير، الأهمية الدولية لمؤتمر المناخ، وأن تنظيم مصر لهذا المؤتمر لعام 2022، شيء جيد، معربا عن أمنياته بأن نخرج من هذا المؤتمر بنتائج جيدة.

وأضاف أحمد بدير، في تصريحاته، أن مصر دولة كبيرة برئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها وقضائها ومقدراتها وإمكانياتها، لافتا إلى أن تنظيمنا لهذا المؤتمر الدولي يعكس دور مصر الإيجابي في معالجة هذه القضايا.

ونوه أحمد بدير بأن تنظيم مصر للأحداث العالمية؛ يؤكد للعالم على أمن وأمان بلدنا، سواء كانت هذه الأحداث سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو فنية.

 

سماح أنور 

مؤتمر المناخ cop 27.. أعربت الفنانة سماح أنور، عن فخرها بتنظيم مصر لـ مؤتمر المناخ هذا العام بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن مصر لها دور فاعل في مشكلة المناخ التي يعاني منها كوكبنا، وأنه لابد للجميع ونحن كمصريين أن نراعي هذه المشكلة لأنها خطيرة. 

وأضافت سماح أنور في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن تنظيم مصر للفعاليات الدولية، يعكس للعالم استقرار البلد، وحالتها الحقيقية بأنها تعمل ليل نهار بشكل يسابق الزمن ويحدده إمكانياتنا ومدى تعاونا ورغبتنا، مشيرة إلى أنه المشككين والمغرضين لا يحبون أن تكون مصر دولة رائدة. 

 وتابعت سماح أنور، أن مصر تلعب دور لم تكن تلعبه منذ سنوات طويلة، امتدت لعدة أجيال، وخلال تلك الفترة لم يكن هناك أي إصلاح في أي من المجالات، لافتة إلى أننا حاليا في مرحلة هي الأولى منذ عهد محمد علي باشا، كاستكمال للإصلاح الحقيقي الضروري.

وأوضحت سماح أنور، أنه لابد لكل الأجيال ألا تتكلم بشكل سيء عن بلدها مصر، مؤكة أن مصلحة مصر لن تأتي بالتحدث عن التغيير بل أن يكون التغيير نابع من ذات كل شخص.

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