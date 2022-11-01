مؤتمر المناخ cop27.. إلهام شاهين: نعكس للعالم كله أن مصر بلد أمان

مؤتمر المناخ cop27.. قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام يؤكد أهمية وقوة مصر في أنها تجمع العالم كله حولها، في حدث يهم كل الدول.

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن مصر لها دور الريادة، وتنظيمها لمؤتمر المناخ هذا العام، هو اعتراف بأهميتها وقوتها ودورها المهم في المنطقة.

وأكدت إلهام شاهين، أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، يعكس للعالم كله أن مصر بلد أمان، وبها إمكانيات تجعلها تنظم هذا المؤتمر الدولي وتحتضن كل هذه الدول في محفل دولي كبير، مؤكدة على دور مصر الريادي في المنطقة.

مؤتمر المناخ Cop 27

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ Cop 27، لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة حشد كبير من القادة والزعماء من أكثر من 197 دولة من مختلف دول العالم.

وتُنظم مؤتمرات المناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمواجهة التغيرات المناخية، ويوافق هذا العام مرور 30 عاما على تأسيسها عام 1992 في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل، وتعقد القمة السابعة والعشرين في منتجع شرم الشيخ في مصر، ومن المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي خلالها قرارا بالتقاسم العادل لمسئولية مواجهة التغيرات المناخية، بين من يتعين عليه خفض الانبعاثات، ومن يجب أن يجد مصادر جديدة لتوليد الطاقة، ومن يجدر به تعويض من يشعرون بآثار تغير المناخ.

يتيح مؤتمر المناخ، أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر الاهتمام العالمي على أزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.