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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرفتوا المدربين ممكن تعمل إيه..مهيب عبد الهادى يعلق على تألق كريم فؤاد|شاهد

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي ، على تالق كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى امام الداخلية وتسجيله لـ هدفين وتمريرة حاسمة . 

 

وكتب مهيب عبدالهادى  عبر تزيتر “ ماشاء الله. فجأة كريم فؤاد تحول لمحمد بركات. عرفتوا المدربين ممكن تعمل ايه في اللعيبة برافو كوبر ”. 

 

وقال كريم فؤاد فى رسالة لجماهير الأهلي : «أهنئ جماهير الأهلي بفوزنا في لقاء الداخلية بعد التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة، ونتمنى الاستمرار في تحقيق مزيد من البطولات لإسعادكم لأنكم أعظم جمهور في الدنيا وتستحقون المزيد، وهذا أقل رد على ما تقدمونه من دعم ومساندة للفريق طوال الوقت».

وفاز الأهلي على الداخلية ٤-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مصر الأهلى محمد بركات كريم فؤاد الداخلية

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