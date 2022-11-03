أخبار السوشيال.. فرج عامر: كولر سيطلب من الأهلى رحيل 5 لاعبين.. ومحمد هانى يعلق على الفوز أمام الداخلية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، رسالة لـ جمهور الفريق بعد الهتاف بـ اسمه اليوم عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الداخلية .

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، سوف يطلب من ادارة النادى الاهلى ان يستغني عن خمس لاعبين .



نشر محمد هانى لاعب النادي الأهلي ، صورًا من مباراة الاهلى أمام الداخلية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.