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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال.. فرج عامر: كولر سيطلب من الأهلى رحيل 5 لاعبين.. ومحمد هانى يعلق على الفوز أمام الداخلية

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

كولر يوجه رسالة خاصة لجمهور الأهلى بعد الفوز على الداخلية .. شاهد

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، رسالة لـ جمهور الفريق بعد الهتاف بـ اسمه اليوم عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الداخلية . 

 

صادمة للجمهور.. فرج عامر: كولر سيطلب من الأهلى رحيل 5 لاعبين|تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، سوف يطلب من ادارة النادى الاهلى ان يستغني عن خمس لاعبين . 
 

محمد هانى يعلق على فوز الأهلى أمام الداخلية: 3 نقاط مهمة.. شاهد

نشر محمد هانى لاعب النادي الأهلي ، صورًا من مباراة الاهلى أمام الداخلية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح .. شاهد

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مصر الأهلى الداخلية عامر محمد هاني فرج عامر

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