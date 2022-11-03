كولر يوجه رسالة خاصة لجمهور الأهلى بعد الفوز على الداخلية .. شاهد

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، رسالة لـ جمهور الفريق بعد الهتاف بـ اسمه اليوم عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الداخلية .

ونشر مارسيل كولر فيديو له مع الجمهور عبر صفحته بموقع فيسبوك وعلق عليه قائلا “ شكرا لكم ”.



واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.