محمد هانى يعلق على فوز الأهلى أمام الداخلية: 3 نقاط مهمة.. شاهد

نشر محمد هانى لاعب النادي الأهلي ، صورًا من مباراة الاهلى أمام الداخلية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد هانى على الصور قائلا “ 3 نقاط مهمة ”.

و اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.