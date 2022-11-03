وزيرة التخطيط: 6 آلاف مشروع تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية تهدف لرفع وعى المواطن المصري بالتغيرات المناخية فى كل المحافظات وشهدت مشاركة فاقت التوقعات باستلام أكثر من 6 آلاف مشروع لمواجهة التغيرات المناخية وفرق العمل سجلت أكثر من 500 مشارك.



وأضافت " السعيد " خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس السيسى ، أن المبادرة عمل ضخم بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات على مستوى القطاع الخاص ، المجتمع المدنى ، مراكز الأبحاث والتدريب والذى يمثل نهج الدولة المصرية للشراكة الدائمة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى باعتبار التنمية مسئولية مجتمعية .

