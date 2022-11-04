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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الجمعه 4 نوفمبر 2022 ، على ارتفاعات امس الخميس  ما بين 10 - 15 قرشا

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع. 


وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع .
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.21 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزى ، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى 24.20 جنيه للشراء ، و 24.29 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر 23.50 جنيه للشراء، و23.85 جنيه للبيع.


وفي البنك التجارى الدولي سجل اليورو 23.52 جنيه للشراء و23 .89 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 23.59 جنيه للشراء و23.89 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 23.58 جنيه للشراء، و23.68 جنيه للبيع.


وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 26.96 جنيه للشراء، و27.69 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 27.16 جنيه للشراء و27.73 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 27.21 جنيه للشراء و 27.74 جنيه للبيع.


وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 75.09 جنيه للشراء و78.26 جنيه للبيع.

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