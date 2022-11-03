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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لملاقاة ريال سوسيداد الإسباني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي

تشكيل مانشستر يونايتد

ويشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة تواليًا بمختلف المسابقات.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – فيكتور لينديلوف – لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – دوني فان دي بيك

خط الهجوم: برونو فيرنانديز – جارانتشو – كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيباستيان معقل فريق ريال سوسيداد.

ويحتل ريال سوسيداد صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، يليه مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وكلاهما ضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

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