فيتوريا يكشف سبب استبعاد كريم فؤاد من قائمة منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التي تستعد لخوض معسكر شهر نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيس بوك "🗣️ روي فيتوريا : عدم ضم كريم فؤاد؟ أنا معجب بكريم فؤاد وكان معنا في المعسكر الأول وقت أن كان فريقه لا يثق في قدراته، كنت أنا واثقاً في قدراته، ولكن في الوقت الحالي نرغب في رؤية لاعبين آخرين."



وينطلق معسكر منتخب مصر، في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر، غياب العديد من اللاعبين لمواجهة بلجيكا الودية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



وجاء كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، على رأس قائمة الغيابات من قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي، إذ كان تواجد في المعسكر الماضي.

كما يغيب كل من: شادي حسين، وأيمن أشرف لاعبا النادي الأهلي، وأحمد عادل لاعب الاتحاد السكندري وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي لاعبا الإسماعيلي، وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأحمد شريف لاعب فاركو، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا.