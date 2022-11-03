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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدي البلد يرصد كيف استعدت شرم الشيخ لقمة المناخ..فيديو وصور

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الخميس، استعدادت مدينة شرم الشيخ لاستقبال القمة السابعة و العشرين من مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في السادس من نوفمبر الحالي، بحضور نحو ٢٠٠ دولة.

وظهر في الصور و الفيديوهات استعدادت خاصة، بدءا من الاتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي نقلت عدد كبير من الركاب بسهولة حتي الديكورات التي تهدف إلي حماية البيئة من التلوث، وفي الطريق إلي المقر الرسمي للمؤتمر تتراس الدراجات، و "الاسكوتر".

مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

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شرم الشيخ استعدادات قمة المناخ COP27 استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ قمة المناخ العالمية cop27

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