عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع عقد مشروع القياس والتقويم بجامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية لأول مرة فى الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم، والذى تنظمه جامعة بنها بمشاركة ٢٧ جامعة، بحضور  الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، وخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، ومدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات، ومن جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ،الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور احمد شحاتة .

وأكد الدكتور عربى السيد كشك ، أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى هو كيان له تأثير على جودة مخرجات التعليم فى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن جامعة الدلتا التكنولوجية تقدمت بمشروع القياس والتقويم الى وحدة إدارة المشروعات فضلًا عن عدد من مشاريع التطوير الأخرى.

وأضاف رئيس الجامعة ان مشروع القياس والتقويم يساعد على التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والامتحانات، والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية،مشيرًا الى اهمية التقويم المستمر للعملية التعليمية من خلال قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء لدى جميع عناصر العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة متابعة إعداد وتحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية فى الجامعة .

لطلاب الثانوية العامة والفنية.. جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن عن الموعد النهائي للتقديم إليها

من جانبه، قال الدكتور هشام فاروق، إن وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة بها 8 مشروعات متنوعة وتشمل: مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وخلال الملتقى قامت الدكتورة عزة عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بالترحيب بمديري المراكز من الجامعات حيث قامت باستعراض انجازات مركز القياس والتقويم بجامعة بنها والتقارير والنتائج التي حصلت عليها الجامعة، مشيرة إلى أنه تم تسليم عقود 16 مشروعا لتطوير الاختبارات العملية والشفوية ومشروعات إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية.

وعرض خلال الملتقى أحدث الدراسات في القياس والتقويم، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات، حيث يشمل اللقاء ثلاث جلسات: الجلسة الأولى عن دور مراكز القياس والتقويم لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية عن الاختبارات الالكترونية التكيفية: الفرص والتحديات"، أما الجلسة الثالثة ناقشت أهم ممارسات مراكز وحدات القياس والتقويم فى مجال بنوك الأسئلة.

جامعة الدلتا التكنولوجية الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم مراكز القياس والتقويم التعليم العالي للتحول الرقمي مشروعات تطوير التعليم العالي مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

"شوبير" يعلن مطالب كولر من الأهلي بالميركاتو الشتوي

مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

هل يجوز أداء قيام الليل قبل الفجر بدقائق؟ .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ