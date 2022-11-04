توقيع عقد مشروع القياس والتقويم بجامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية لأول مرة فى الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم، والذى تنظمه جامعة بنها بمشاركة ٢٧ جامعة، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، وخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، ومدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات، ومن جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ،الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور احمد شحاتة .



وأكد الدكتور عربى السيد كشك ، أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى هو كيان له تأثير على جودة مخرجات التعليم فى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن جامعة الدلتا التكنولوجية تقدمت بمشروع القياس والتقويم الى وحدة إدارة المشروعات فضلًا عن عدد من مشاريع التطوير الأخرى.

وأضاف رئيس الجامعة ان مشروع القياس والتقويم يساعد على التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والامتحانات، والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية،مشيرًا الى اهمية التقويم المستمر للعملية التعليمية من خلال قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء لدى جميع عناصر العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة متابعة إعداد وتحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية فى الجامعة .

من جانبه، قال الدكتور هشام فاروق، إن وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة بها 8 مشروعات متنوعة وتشمل: مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وخلال الملتقى قامت الدكتورة عزة عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بالترحيب بمديري المراكز من الجامعات حيث قامت باستعراض انجازات مركز القياس والتقويم بجامعة بنها والتقارير والنتائج التي حصلت عليها الجامعة، مشيرة إلى أنه تم تسليم عقود 16 مشروعا لتطوير الاختبارات العملية والشفوية ومشروعات إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية.



وعرض خلال الملتقى أحدث الدراسات في القياس والتقويم، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات، حيث يشمل اللقاء ثلاث جلسات: الجلسة الأولى عن دور مراكز القياس والتقويم لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية عن الاختبارات الالكترونية التكيفية: الفرص والتحديات"، أما الجلسة الثالثة ناقشت أهم ممارسات مراكز وحدات القياس والتقويم فى مجال بنوك الأسئلة.