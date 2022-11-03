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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت عاملة حلفة كبيرة..محامي شيرين يكشف مفاجآت بالجملة بعد خروجها من المستشفى

شيرين
شيرين

أكد المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ أن المطربة شيرين خرجت من المستشفى النهاردة بناء على تصريح من مجلس الصحة النفسية.

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فيديو قريبا..محامي شيرين يفجر مفاجأة مدوية بعد خروجها من المستشفى.. فيديو

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مصطفى كامل : شيرين عبد الوهاب بمنزلها وبصحة جيدة .. تفاصيل

وأضاف المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس”٫ على قناة “إم بي سي مصر”٫: “شيرين الآن في بيتها ومع بناتها وهتسجل فيديو تحكي فيه كل اللي حصل”٫ لافتا: “شيرين بصحة جيدة”.

 

وأشار المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫: “تقرير مجلس الصحة النفسية أكد ان حالة شيرين لا تستدعي العلاج وبناءا عليه خرجت من المستشفى”٫ موضحا: “الفنانة شيرين قبل دخولها المستشفى كانت عاملة حفلة كبيرة وصحتها جيدة٫ وإذا كانت تعبانة لم يكن سيصدر تصريح من مجلس الصحة النفسية”.

وكشف وحقيقة الصورة المنتشرة لها رفقة حسام حبيب، مؤكدا: "شيرين مخرجتش مع حسام حبيب وكل الصور دي قديمة، وهي هتستريح شوية وإن شاء الله في القريب العاجل هيكون فيه فيديو مصور ليها هيوضح كل حاجة”.

 

وأوضح: “كنا نتعرض لحملة موجهة تشكك في شيرين ومرض شيرين٫ لكن كل شيئ ظهر للرأي العام”٫ مشيرا: “شيرين مركزة في حياتها الفنية خلال الفترة المقبلة”.

 

وتابع: "أنا إمبارح حاولت أدخل المستشفى بـ صفة ودية لأن وجودها في المستشفى بقى اختياري وليس إجباري، ومن حق أي حد إنه يزورها ولكن إحنا مُنعنا من الدخول، وهي طلبت مني إني أنشر التسجيل الصوتي ده، علشان الناس اللي بتثير الشكوك، وبناء عليه صدر القرار وخرجت لـ بيتها”.

 

محامي المطربة شيرين عبدالوهاب ياسر قنطوش المطربة شيرين شيرين مجلس الصحة النفسية الصحة النفسية

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