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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالغربية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفيي حميات المحلة والصدر

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بجولة تفقدية  علي مستشفيي حميات المحلة وصدر المحلة لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفيات وتم الاطمئنان علي تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات.

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وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية.

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كما تابع أعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات المحلة والأعمال النهائية لأعمال التطوير مشددا على سرعة الانتهاء ، وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، ووفقا للجدول الزمنى المحدد، وذلك لرفع كفاءة المستشفى والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات  على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين والمرضى المترددين.

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