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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان يعلن رقم تليفونه على الهواء: يمكن المنتجين يكلموني |شاهد

أسامة أبو العطا
أسامة أبو العطا

فاجأ الفنان أسامة أبو العطا المشاهدين بإعلان نمرة هاتفه على الهواء مباشرة أثناء استضافته مع الإعلامية آيات أباظة في برنامج مساء الفن المذاع عبر شاشة نايل لايف. 

وقال الفنان أسامة أبو العطا نمرة هاتفه ردا على سؤال آيات أباظة عن سبب قلة تواجده في أعمال درامية رغم نجاحه في شخصيته بمسلسل بـ100 وش الذي كان أبرز نجومه ونال اشادات واسعة. 

وعبر أسامة أبو العطا عن اندهاشه من عدم عرض أعمال عليه بعدما حقق 100 وش نجاحا كاسحا، على مستوى رد فعل الجمهور والمقالات النقدية ووسائل التواصل الاجتماعية موضحا:" طول منا ماشي في الشارع.. أركب تاكسي ولا أتوبيس بيسألوني نفس السؤال.. احنا مبنشوفكش.. دي نمرتي يمكن حد من المنتجين يكلمني". 

يشارك أسامة أبو العطا حاليا في بطولة مسلسل المتهمة مع الفنانة درة، وقبلها شارك أيضا في مسلسل ستات بيت المعادي، الذي دارات أحداثه خلال 3 عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والكوميديا السوداء. 

بدـ أسامة أبو العطا في المجال الفني بالعديد من الأعمال الشهيرة منها فيلم السفارة في العمارة، وأريد خلعا، وجعلتني مجرما، كما قدم أدوارا بارزة في مسلسلي ذات وسجن النسا مع الفنانة نيللي كريم. 

أسامة أبو العطا الفنانة نيللي كريم التواصل الاجتماعي 100 وش أعمال درامية آيات أباظة مسلسل المتهمة

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