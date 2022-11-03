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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطة درة للقتل.. تعرف على أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل المتهمة

المتهمة
المتهمة

أذاعت منصة شاهد vip، الحلقات الأخيرة من مسلسل المتهمة، والذي تقوم ببطولته الفنانة درة ، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة . 

وكشف الحلقات عن المتسبب في اتهام “نورهان” درة بالقتل، حيث اتضح أن عم زوجها “رشدي الشامي" اتفق مع صديقاتها المقربة ”سارة" علي أن يقوموا بتبديل زوجها بشقيقه التؤام ليستولوا علي ثروته، وقاموا بخطفه لحظة الحريق ، وتم حبسه ، فيما تعامل شقيق زوجها التؤام علي إنه زوجها قبل أن تكتشف الأمر .

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وكشف الاحداث ان نورهان “ درة ” بعد اكتشاف الأمر قامت باخذ شقيق زوجها رشيد  إلي والدها ليعيش معه ، وبدأت في تنفيذ خطة أن تضع كاميرا وتتفق مع سارة أن يقوموا بقتل شقيق زوجها ، إلا أن نورهان تظاهرت أمام الكاميرات إنها لا تعرف شىء عن الجريمة ، فيما حاول عز عم زوجها علي مساومتها علي التنازل عن المنزل مقابل استلام رشيد ولكنها نجحت في انقاذ رشيد والهروب به . 

وتبين في الأحداث أن زوج نورهان تم قتله هو الآخر في اليوم الذي قتل فيه شقيقه وتم تبديل الجثث في المشرحه ، فيما قامت سارة بقال عم زوج نورهان بعدما حاول قتلها ، وتم الحكم علي سارة بالسجن ١٠ سنوات الا ان اصابتها بحالة عقليه جعلها تقضي العقوبه في مستشفي للامراض النفسية ، بينما سافرت نورهان الي الخارج برفقه رشيد ولم ينكشف امرها . 

مسلسل "المتهمة "مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

وتدور أحداثه في اطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

المتهمة الفنانة درة منصة شاهد vip منصة شاهد مها نصار رشدي الشامي مسلسل المتهمة

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