عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: درة ممثلة مجتهدة وهذا سر نجاحها

درة
درة

صرح الناقد طارق الشناوي، لقناة القاهرة والناس انه لم ينتقد أبدا أداء درة في العمل وهو يعرفها منذ مجيئها لمصر عام ٢٠٠٧ وبالتأكيد - قال الشناوي- هي لم تستمر فنيا طوال هذه الفترة لمجرد أنها فنانة جميلة او أنيقة.


وتابع: “هي فنانة مجتهدة لم يكن من الممكن أن تستمر في الصعود وتقديم البطولات لمجرد الجمال فالجمال وحده لا يكفي يجب أن يدعمه موهبة واجتهاد وتطوير في الأداء”.

يذكر أن رد طارق الشناوى الناقد الفني، على حالة الهجوم على مسلسل الضاحك الباكي، مؤكدا أن هناك عدة أمور في مسلسل الضاحك الباكي. 

برسالة رومانسية.. شاهد| درة وهاني سعد يحتفلان بعيد زواجهما

شاهد.. رقص درة من كواليس مسرحية حتى لا يطير الدكان

وأضاف طارق الشناوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الخطاب في حالة النقد لاي عمل على السوشيال ميديا يجب أن يكون بشكل أفضل.

وتابع طارق الشناوى الناقد الفني، أن نرفض الضرب في الذمم ، لافتا إلى أن هناك أخطاء في الحبكة الدرامية لهذا العمل. 


واكمل طارق الشناوى الناقد الفني، أن الاخراج التلفزيوني لهذا المسلسل لا يتوافق مع الحداثة في الاخراج العالمي  والنص كان تقليديا. 

 

اسم مسلسل الضاحك الباكي مقتبس


وفي السياق نفسه أشار طارق الشناوى الناقد الفني، إلى أن اسم مسلسل الضاحك الباكي مقتبس من كتاب لشيخ الصحفيين فكري أباظة.

طارق الشناوى الناقد طارق الشناوى درة مسلسل الضاحك الباكي الضاحك الباكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الممتاز

المعدن الأصفر في صعود.. اعرف سعر عيار 21

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

الثاني خلال أيام.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة موظفين في أفغانستان

الحكومة تزف خبرًا سارًا للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تفاصيل تعاون أحمد السقا مع اوكا في أغنية جديدة

أخبار الفن| رسالة جريئة من سمية الخشاب .. ميار الببلاوي تفتح النار على إلهام شاهين

جنات تستعد لإحياء حفل الموسيقى العربية.. اليوم

نادية بو ستة تشارك بأحدث أفلامها في أيام قرطاج السينمائية

ميار الببلاوي: قُلت لـ إلهام شاهين متتكلميش في الدين.. وأنا معايا إجازة بالفتوى

ميار الببلاوي: أحمد رزق قلبه أسود.. وأنا لساني متبري مني

صابر الرباعي يوجه رسالة لـ شيرين عبر "الحياة"

أحلى جمهور.. حسين الجسمي يبدأ حفلة الأهرامات بأغنية بشرة خير.. صور

ترشيحاتنا

كريم فؤاد الأكثر مشاركة في أهداف الأهلي خلال الموسم الحالي

برشلونة يطارد ميسي رغم اقترابه من انتر ميامي الأمريكي

فضيحة مدوية.. شاهد| رجل مجهول يفجر طائرات هليكوبتر عسكرية داخل روسيا

لمن يشكو السحر والحسد.. رمضان عبدالمعز: حصن نفسك بهذه الآيات|فيديو

أبو علم يكشف مفاجأة في قضية كهربا وصفقات الأهلي في يناير..فيديو

39 عملية جراحة عيون.. صناع الخير تطلق المرحلة الثانية لخدمة أهالي شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. تعرف على أشهر وصفات الشيف أسامة

عباءة جذابة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

في المطبخ .. ابنة عمرو دياب بـ البيج بـ فيديو جديد | شاهد

بعد تصريحات جريئة ضدها من نجل فنان | صور لافتة لـ طليقة الفيشاوي

فيديو

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ