طارق الشناوي: درة ممثلة مجتهدة وهذا سر نجاحها

صرح الناقد طارق الشناوي، لقناة القاهرة والناس انه لم ينتقد أبدا أداء درة في العمل وهو يعرفها منذ مجيئها لمصر عام ٢٠٠٧ وبالتأكيد - قال الشناوي- هي لم تستمر فنيا طوال هذه الفترة لمجرد أنها فنانة جميلة او أنيقة.



وتابع: “هي فنانة مجتهدة لم يكن من الممكن أن تستمر في الصعود وتقديم البطولات لمجرد الجمال فالجمال وحده لا يكفي يجب أن يدعمه موهبة واجتهاد وتطوير في الأداء”.

يذكر أن رد طارق الشناوى الناقد الفني، على حالة الهجوم على مسلسل الضاحك الباكي، مؤكدا أن هناك عدة أمور في مسلسل الضاحك الباكي.

وأضاف طارق الشناوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الخطاب في حالة النقد لاي عمل على السوشيال ميديا يجب أن يكون بشكل أفضل.

وتابع طارق الشناوى الناقد الفني، أن نرفض الضرب في الذمم ، لافتا إلى أن هناك أخطاء في الحبكة الدرامية لهذا العمل.



واكمل طارق الشناوى الناقد الفني، أن الاخراج التلفزيوني لهذا المسلسل لا يتوافق مع الحداثة في الاخراج العالمي والنص كان تقليديا.

اسم مسلسل الضاحك الباكي مقتبس



وفي السياق نفسه أشار طارق الشناوى الناقد الفني، إلى أن اسم مسلسل الضاحك الباكي مقتبس من كتاب لشيخ الصحفيين فكري أباظة.