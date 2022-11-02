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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة رومانسية.. شاهد| درة وهاني سعد يحتفلان بعيد زواجهما

درة وزوجها
درة وزوجها

حرص هاني سعد زوج الفنانة درة على الاحتفال بعيد زواجهما عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر هاني سعد، فيديو للحظات السعيدة مع زوجته درة، وعلق قائلا : لقد اخترتك ، ليس لأنني أعتقد أنه سيكون دائمًا سهلاً ، ولكن لأنني أعلم أني معك حتى في الأيام الصعبة التي لا يحالفها الحظ ، عندما تكون متاعب العالم من حولي ، سوف تضحك ، وتمسك بيدي ، وتهمس مبهجة ، ارقص معي ♥ ️ ذكرى سعيدة حبيبي @ dorra_zarrouk أحبك إلى الأبد.

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بإطلالة كلاسيكية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

وعلي جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا موضحة: الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.

وطلبت درة من الجمهور انتظار الحلقات الأخيرة، بداية من الحلقة الثامنة وحتى العاشرة ليكتشفوا كافة التفاصيل ويحلوا لغز الجريمة.

أما عن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها قالت درة: مكنش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها.

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