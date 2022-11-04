محمد صبحي: تعرضت للغدر في الإسماعيلي

رفض محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، الطريقة التي رحل بها عن القلعة الصفراء بالموسم الماضي.



وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " علمت باستغناء الإسماعيلي عني بالصدفة، وتحدثت مع مسؤولي اللجنة الفنية بالإسماعيلي وأخبروني بأنهم يروا ضرورة رحيلي عن النادي لاعتماد الفريق على عناصر شابة".



وتابع: " وُضعت على قائمة الانتظار، ولا أعلم سبب وضعي على قائمة الانتظار وأنا قائد للإسماعيلي وأحد أسباب بقاء الإسماعيلي في الدوري".



وأتم: " لقد تعرضت للغدر بالإسماعيلي، وأرفض الطريقة التي عاملتني بها اللجنة الفنية بالنادي".