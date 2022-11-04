عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي: تعرضت للغدر في الإسماعيلي

صدى البلد

رفض محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، الطريقة التي رحل بها عن القلعة الصفراء بالموسم الماضي.


وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " علمت باستغناء الإسماعيلي عني بالصدفة، وتحدثت مع مسؤولي اللجنة الفنية بالإسماعيلي وأخبروني بأنهم يروا ضرورة رحيلي عن النادي لاعتماد الفريق على عناصر شابة".


وتابع: " وُضعت على قائمة الانتظار، ولا أعلم سبب وضعي على قائمة الانتظار وأنا قائد للإسماعيلي وأحد أسباب بقاء الإسماعيلي في الدوري".


وأتم: " لقد تعرضت للغدر بالإسماعيلي، وأرفض الطريقة التي عاملتني بها اللجنة الفنية بالنادي".

الاسماعيلي محمد صبحي اللجنة الفنية الريمونتادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بالقرب من التجمع الخامس ووقوع إصابات

موضوعات متعلقة

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

استعدادا لتأمين مؤتمر المناخ.. وزير الداخلية يشدد على القيادات ضرورة التواجد الميداني

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 13 نوفمبر

مواعيد مباريات الجمعة 4-11-2022 والقنوات الناقلة

أهم الأخبار.. أحمد العوضي يتخلى عن صاحب واقعة الكشري.. قصف إسرائيلي على غزة.. حكم التجارة أثناء صلاة الجمعة

أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال..وخصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra

بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ