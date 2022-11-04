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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان موسى وعفروتو يقدمان حفل بدون فرقة موسيقية

مروان موسى وعفروتو
مروان موسى وعفروتو

على الرغم من تحذيرات الفنان مصطفى كامل لمطربي الراب بضرورة اصطحاب فرقة موسيقية مكونة من ٦ عازفين فى جميع حفلاتهم، خلال اجتماع النقابة الأخير إلا أن مروان موسى وعفروتو ظهرا فى حفل أول أمس وهما يغنيان على فلاشة بدون أى فرقة موسيقية. 

 

مروان موسى يسخر من مروان بابلو



وقام مروان موسى صاحب أغنية حدوتة ألماني بالسخرية من مروان بابلو والذي ألقى المايك فى حفلته الأخيرة على الأرض بسبب عدم انسجام الفرقة الموسيقية مع الدي جي الخاص به، مما جعله يقوم  بكسر المايك أمام الجمهور تاركا الحفل.



وحاول مروان موسى السخرية من بابلو بسبب هذا التصرف وقام بإلقاء زجاجة مياة بنفس الطريقة التى ألقى بها مروان بابلو المايك وهو يغنى أغنيته الشهيرة  شكلك كدة مش مسيطر مما جعل البعض يؤكد أنه يسخر من مروان بابلو بطريقة غير مباشرة.

 

الفاظ خارجة فى الحفل 

وشهد الحفل قيام عفروتو ومروان موسى بغناء العديد من أغانيهم الشهيرة والتى تحتوى على بعض الألفاظ الخارجة على الرغم من تحذير مصطفى كامل ليهم خلال اجتماعهم الأخير.
 


مصطفى كامل يحذر مطربي الراب

وكان الفنان مصطفى كامل قد حذر جميع مطربي الراب فى الأجتماع الأخير الذي عقده بحضور عددا من مطربي الراب وعلى رأسهم كان مروان موسى وعفروتو وأبيوسف وغيرهم من نجوم الراب بعدم إقامة حفل غنائى إلا بوجود ٦ من العازفين والاستغناء عن الكلمات البذيئة التى يرددوها فى معظم أغانيهم الأخيرة.
 

مطربي الراب روان موسى عفروتو حفل مروان موسى وعفروتو أغنية حدوتة ألماني

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