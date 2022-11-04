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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متغيرة .. أسامة الأزهري: لا يجوز ربط النظريات العلمية الحديثة بآيات القرآن

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري إنه عند دراسة ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن، سنجد أنها من أسباب الإلحاد، فلا تجرجروا النص الشريف لهذا المعترك الذي لم يتوجه القرآن له أصلًا.


وقال الأزهري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني، في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بعض الملحدين تنطلق من تناقض العلم والدين، والإعجاز العلمي قضية شديدة الحساسية والخطورة، وقدر كبير من الضرر نابع من تحت رأسها، موضحًا أن المتفق عليه أن القرآن معجزة بيانية وبلاغية، وجوده من الإعجاز، أما النظريات العلمية والأطروحات العلمية الحديثة ليس من الصواب ربطها بآيات القرآن، لأن هذه النظريات متغيرة.

وتابع:"القرآن الكريم دافع للتأمل والنظر والبحث، كم آيات تدعو للنظر إلى الكون، يحرك الإنسان ليعتني بالأكواد والموجودات، والنظريات تخطيء وتصيب وتتطور وتحدث، هذا ما نخوض فيه بقوة، الدفع القرآني أدى إلى أن يوجد في تاريخ المسلمين ألوف المبدعين في الفلك والطب.

أسامة الأزهري الأزهري الإعجاز العلمي الإلحاد

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