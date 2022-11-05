صحف الكويت.. تويتر تسرح نحو 50 % من موظفيها في كل أنحاء العالم وبوتين يوافق على الإجلاء من مناطق في إقليم خيرسون الأوكراني

وزير المالية المصري: تجمع رموز التمويل بالعالم في قمة المناخ الأربعاء المقبل

خلال زيارة لكييف.. سوليفان يتعهد بمواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا

تونس تتفق على قرض بقيمة 74 مليون دولار من صندوق النقد العربي

بلينكن يؤكد لعباس أن واشنطن تبذل جهودًا لوقف التصعيد

بلينكن: روسيا ترغب في جعل الأوكرانيين "يتجمدون" من البرد هذا الشتاء



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية محمد معيط قوله إن مصر تجمع كبرى مؤسسات التمويل بالعالم في «يوم التمويل» يوم الأربعاء المقبل، والذي يفتتحه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش قمة المناخ، ويحضره وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديڤيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وأوضح الوزير أن يوم التمويل، الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ، يتضمن عقد 17 جلسة رفيعة المستوى، لبحث آليات تيسير التعافي الاقتصادي الأخضر، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تراعي البعد البيئي، لتحقيق النمو المستدام.

وقال "إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية الذكية من أجل التكيف مع المناخ".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن البنك المركزي التونسي أعلن أن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، أكد أن إدارته تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الجاري في الأراضي الفلسطينية.

دوليًاــ ذكرت "الوطن" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال خلال زيارة إلى كييف الجمعة إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل "ثابتا وقويا" بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم الثلاثاء، مضيفًا "نعتزم ضمان توفير الموارد حسب الضرورة والحصول على دعم الحزبين الرئيسيين (في الولايات المتحدة) لتحقيق ذلك".

ودعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونجرس الأمريكي في انتخابات الثامن من نوفمبر.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تتهم روسيا بأنها ترغب في جعل الأوكرانيين "يتجمدون" من البرد هذا الشتاء في حين تقف عاجزة عن تحقيق انتصارات عسكرية، في حين أعلن فلاديمير بوتين استمرار إجلاء السكان من منطقة خيرسون الجنوبية في مواجهة ضغوط قوات كييف.

وأشارت "الوطن" إلى أن حوالي 50 % من الموظفين في تويتر سيتأثرون بعملية التسريح الجارية في الشركة، لافتة إلى التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرا واشتراها إيلون ماسك الأسبوع الماضي، وكان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر، سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم، وأعلنت إغلاقا مؤقتا لمكاتبها.

وقالت "القبس" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا، أمس الجمعة، على إجلاء المدنيين من أجزاء من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، في أحدث مؤشر على تراجع روسيا في واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا.

وقال بوتين للنشطاء المؤيدين للكرملين أثناء الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا: "الآن، بالطبع، يجب نقل أولئك الذين يعيشون في خيرسون من المنطقة التي تشهد أكثر الأعمال خطورة لأن المدنيين لا يجب أن يعانوا".

