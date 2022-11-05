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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبو مسلم: كيما هدفه الصعود للممتاز وإمكانياتنا أكبر من "أسوان".. فيديو

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق والمدرب العام في الجهاز الفني لفريق كيما أسوان أن الإمكانيات المادية لنادي كيما أسوان أكبر من نادي أسوان.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإمكانيات المادية لفريق كيما أسوان أكبر من الموجودة في نادي أسوان". 

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أضاف: "إدارة نادي كيما أسوان موفرة كل عوامل النجاح والفريق هدفه الصعود إلى الدوري الممتاز". 

وختم حديثه قائلا: "تغيير المدربين يؤثر على أسوان كثيرا، واللاعب المصري يحتاج إلى عدد كبير من المباريات من أجل الوصول لأعلى مستوى له". 

الدوري الممتاز نجم الأهلي نادي اسوان ـ كيما أسوان أبو مسلم نجم الاهلي السابق قناة المحور الريمونتادا

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