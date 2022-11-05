القصة الكاملة لوفاة طبيب شهير صدمته سيارة يقودها شاب متهور بطنطا

والد الطبيب الراحل :"ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا انا وأولاده وزوجته"

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة وفاة طبيب شاب في العقد الثالث من عمره صدمته سيارة مسرعه بشكل مفاجىء حال توجه إلي محل عمله بمستشفي الصدر مما تسبب في وفاته وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي غرفة العناية المركزة بمستشفى طوارىء طنطا الجامعي ولكنه لفظه أنفاسه الأخيرة بداخلها الأمر الذي اوجع قلوب زملائه وأقاربه.



تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمصرع طبيب صدر شاب يدعي محمد ابراهيم مأمون عقب تعرضه لحادث أليم أثناء خروجه من عمله، بعدما صدمته سيارة مسرعة يقودها شاب متهور بطريق العام بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطبيب الشاب الضحية إلي مستشفي طنطا الجامعي.



وأفادت مصادر طبية، أن الطبيب توفي جراء تعرضه للخدمات وسحجات بالرأس والمخ وكسور في أماكن متفرقة تسببت في وفاته داخل غرفة العناية المركزة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

في ذات السياق نعي الحاج ابراهيم مأمون والد الطبيب الشاب الضحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتدوينه جاء نصها "انتقل الي رحمة الله تعالي الطبيب الشاب دكتور محمد مامون نجل ابراهيم مامون مدير عام سابق بالتربية والتعليم بمطروح وسمية شحاته مدير عام بالقوي العاملة سابقا بطنطا ووالد الطفلين مالك وملك وزوج مي حسن سلامة بالتربية والتعليم وسيتم دفن الجثمان بمقابر قحافة بطنطا بمسجد أبو الهوي بعد صلاة الظهر السبت الخامس من نوفمبر اثنين وعشرين ويقتصر العزاء علي المقابر وانا لله وانا اليه راجعون وسبحان من له الدوام" .



وأضاف عبد المؤمن المقلي، أحد زملاء الطبيب الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها: "توفي البارحة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ الطبيب المصري : الدكتور محمد مأمون ، وهو أخصائي صدر بمستشفى الصدر في طنطا ، صدمه شاب متهور بسيارته فمات".

IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٠٤٤٢٥

Screenshot_٢٠٢٢-١١-٠٥-١٠-٤٣-١٩-٣٩_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

Screenshot_٢٠٢٢-١١-٠٥-١٠-٤٢-٢٥-٢٣_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

FB_IMG_1667637730439

FB_IMG_1667637727680