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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: تكرار لفظ الطلاق في الوفاق أو الخلاف يهدد الأسرة

تكرار لفظ الطلاق
تكرار لفظ الطلاق

قالت دار الإفتاء إن البيوت لا تخلو من النزاع وإن طالت فيها أوقات الصفاء، فقد يشتد النزاع مرة فتطلب المرأة من زوجها الطلاق، وبعض الرجال ربما يهدد زوجته بالطلاق عند فعل شيء لا يرضاه.

وأوضحت عبر فيسبوك: ينبفي ألا يُذكر لفظ الطلاق في البيت أبدًا، لا في وقت الوفاق ولا في وقت الخلاف، وأن يظل ميثاق الزواج ميثاقًا غليظًا معظَّمًا في النفوس، فإن ذكر لفظ الطلاق يهدد الأسرة بعدم الاستقرار وعدم الأمان والطمأنينة؛ فلا ينبغي أبدًا أن تسارع المرأة في طلب الطلاق، ولا يليق أبدًا أن يهدد الرجل زوجته بالطلاق.

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أحكام الطلاق في الهاتف.. يبحث كثير من الناس عن أحكام الطلاق في الهاتف،  وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: هل الطلاق عبر الهاتف يقع إذا كان صاحبه مدرك لما يقول؟

أحكام الطلاق في الهاتف


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه حينما يكون الوجوه بعيداً عن بعضها رؤية الوجه مهمة في تهدئة الإنسان أو يثور، مشدداً على أن معظم طلاق الهاتف لا يقع، لأنه يكون نتيجة غضب على تصور باطني، تقسيم الوجه له دلالة.

ولفت إلى أن الإنسان لما يقوم بشراء شيء يتأنى بالساعات فهل يقرر الطلاق في دقائق، موضحاً أن أغلب الناس لم يعد هناك تحكم في أعصابهم نتيجة ضغوط الحياة.

وفي سؤال اعترفت بخطأ ما فكان الرد أنتِ طالق فهل وقعت واحدة أم ثلاث؟.. وأجاب عنه الشيخ عويضة بأنه يجب على الزوجين أن يأتوا إلى الدار كي يسمع منهم ملابسات القول، مبيناً أنه ليس كل حالات الطلاق في الغضب تقع، وأنه يتعين النظر إلى منظومة الطلاق بفهم وحرص شديد.

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