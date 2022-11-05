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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لجين عمران تستعرض أناقتها وجمالها بفستان جذاب

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وبدت لجين بإطلالة ملفته؛ إذ ارتدت فستان مجسم باللون البينك اللامع، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان التى تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.
 


 

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

 

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .
 

مسيرة لجين عمران العملية
 

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

 
وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.
 

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.
 

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

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IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٦١٦٢٦
جلسة تصوير الإعلامية السعودية لجين عمران مسيرة لجين عمران تستعرض اناقتها تبرز جمالها فستان جذاب

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