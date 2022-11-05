الشيخ محمد رضا: المسؤولية تحتاج إلى إخلاص في العمل ونية صادقة..فيديو

أكد الشيخ محمد رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل إنسان سوف يحاسب على كل شيء فعله في حياته أمام الله سبحانه وتعالى.



وقال محمد رضا في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المسؤولية تحتاج إلى إخلاص في العمل ونية صادقة ".

وتابع محمد رضا :" المسؤولية تحتاج إلى صدق وأمانة وتحتاج من الإنسان أن يكون إخلاصه مطابق لعمله ".

وأكمل محمد رضا :" على الإنسان أن يعلم أن الله وضعه في موضع المسؤولية وأنه سوف يسأل عن هذا، مضيفا:" لابد ان يكون الإنسان المسؤول مثقل بالإمكان ويعلم أن الله مطلع عليه ".

وعرض برنامج "بنت البلد"، تقريرًا عن مشروع وقف النخيل التابع لنشاط مؤسسة نبض الحياة، وزيارة ميدانية لـ 1200 متبرع لمشروع وقف النخيل الذي وضعوا فيه أموالهم".

