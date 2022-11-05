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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة

صدى البلد

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادمة ، منها  15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدين صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 343 ) مسجدًا، منها ( 275 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68  ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر

1.  أد الديت – قرية أد الديت  


مديرية أوقاف القليوبية
2.  الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
3.  الفاروق – الهجان – مركز طامية 
4.  جابر الغابي – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف المنوفية
 
5.  الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون
6.  التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء 
7.  السلام – سمان - الباجور
8.  التقوى- كفر سرسمون - الشهداء


مديرية أوقاف المنيا


9.  سالم خليفة – مهدية 
10.  حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية 
11.  التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار


مديرية أوقاف أسوان
12.  القنان  - قرية القنان – البصيلية بحري 


مديرية أوقاف كفر الشيخ
13.  أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق


مديرية أوقاف الدقهلية

14.  برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس 

15.  البساتين – الستاموني – بلقاس
 

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة

1.  السيدة رقية –  ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية
1.  الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق


مديرية أوقاف أسوان

2.  علي زين العابدين – البصيلية بحري

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد الأوقاف

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