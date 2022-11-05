بالأسماء .. الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادمة ، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدين صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 343 ) مسجدًا، منها ( 275 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحر الأحمر



1. أد الديت – قرية أد الديت



مديرية أوقاف القليوبية

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية

4. جابر الغابي – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف المنوفية



5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء

7. السلام – سمان - الباجور

8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء



مديرية أوقاف المنيا



9. سالم خليفة – مهدية

10. حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية

11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار



مديرية أوقاف أسوان

12. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري



مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق



مديرية أوقاف الدقهلية



14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس



15. البساتين – الستاموني – بلقاس



ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة



1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق



مديرية أوقاف أسوان



2. علي زين العابدين – البصيلية بحري