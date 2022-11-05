سهير جودة: الرجل زي النيش.. والست بتعاني من جفاف الرومانسية

أكدت الإعلامية سهير جودة، أن النساء تعانين من جفاف الرومانسية وأن الرجل مثل النيش.

وأضافت سهير جودة في برنامجها “الستات مايعرفوش يكدبوا ” المذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «إن تفاعل النساء مع أغنيات راغب علامة وعاصي الحلاني وصابر الرباعي في حفلات مهرجان الموسيقي العربية الذي انتهى منذ أيام ومن قبلهما كاظم الساهر في دار الأوبرا، يؤكد أن النساء تعاني من جفاف الرومانسية، وأن الرجل لا يترجم احتياجات المرأة بالشكل الصحيح».



وتابعت سهير جودة: «هل رومانسية الرجل زي الأشياء الثمينة الموجودة في النيش، بتطلع للضيوف أو في المناسبات فقط، وهل الرومانسية منسية عند الرجل، وتعتبر مبالغة نسائية أم معاناة حقيقية».

بدون حجاب .. شهيرة وسهير رمزي يظهرون في فرح ابنه سهير جودة

ظهرت الفنانة شهيرة ؛ والفنانة سهير رمزي بدون حجاب في حفل زفاف ابنه الإعلامية سهير جودة .

وعلى الرغم من ظهور شهيرة مؤخرا بالحجاب في احدى البرامج ؛ الا انها لم تخلت عنه لي الزفاف .

كما ظهرت ايضا سهير رمزي بشعرها وبدون حجاب .



سهير جودة تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفن ..صور

احتفلت الإعلامية سهير جودة بحفل زفاف ابنتها ؛ مريم محمد هاني ؛ بحضور عدد من أصدقائها وعائلتها.

وتلقت سهير جودة ؛ العديد من التهاني بزفاف ابنتها ؛ عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وعد البحري ل سهير جودة :التنمر كسرني واستخبيت ٣ سنين علشان بيقولوا عليا "تخينة"



انهارت المطربة وعد البحري ؛ أثناء استضافتها مع الإعلامية سهير جودة و مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار”.

وقالت وعد البحري :" التنمر كسرني.. واستخبيت من الناس ٣ سنين علشان بيقولوا عليا "تخينة"".



وتابعت :" انفصلت عن زوجي ولكن مازلنا اصدقاء ويجمعنا أبناء ؛ وعلاقتنا جيدة".