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ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية  عن مرض الكوليرا في مصر.


وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وجود أي إصابة بمرض الكوليرا في مصر، لافتًا إلى أنها موجودة في أماكن حول العالم، ومنها ما هو بمنطقة الشرق الأوسط.

 وأوضح أن هذا المرض خطير يؤدي إلى نزلات معوية، وإسهال شديد، لافتًا إلى أن أسباب الإصابة به هى تلوث الماء والغذاء غير النظيف، ومصر تترقب هذا الأمر.

وأكد على النظافة العامة ونظافة المياه والغذاء؛ حفاظًا على صحة الإنسان، لافتًا إلى أنه ينتقل عن طريق الغذاء والماء الملوث. وأوضح أن لقاح الكوليرا ليس له حاجة في مصر، بينما تحتاجه البلدان المصابة بهذا المرض، لافتًا إلى أن الكوليرا من ضمن الأمراض المرصودة والتي تأتي نتيجة خلل المناخ.

 وأكد أن التغيرات المناخية العنيفة تسبب في انتشار بعض الأمراض ومنها الكوليرا والملاريا، مشيرًا إلى أن وباء كورونا ما زال موجودًا، ولم يُعلن أنه تم السيطرة بشكل كامل على هذا الوباء؛ وطالما أن هناك وباءً عالميًا فيجب أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاحات.

 ولفت إلى أن وضع كورونا في مصر جيد جدًا، وحالات الإصابة به قليلة جدًا؛ فيما يوجد انتشار للإنفلونزا الموسمية (أعراضها عطس – رشح)، وكورونا ضمن الفيروسات التنفسية وتكون بداتها (عطس – رشح – كحة – تكسير في الجسم)؛ مؤكدًا أنه أحيانًا يتم الخلط بين الإنفلونزا وكورونا؛ لذا فعند ظهور هذه الأعراض فعلى الشخص المُصاب التوجه إلى الطبيب المعالج للتأكد.

المذيعة بهيرة وليد بهيرة وليد مذيعة صدى البلد بهيرة وليد مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد مرض الكوليرا

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