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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدهما عند بوابة معسكر للجيش.. انفجارات تهز العاصمة الصومالية

صدى البلد

هزت سلسلة انفجارات، اليوم السبت، العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.

واستهدف أحد التفجيرات مركز تدريب عسكريا غربي العاصمة مقديشو، واستهدف تفجير آخر مطعما شعبيا قرب أحد مداخل القصر الرئاسي.  

وبحسب حصيلة أولية، أسفرت التفجيرات عن وقوع 15 شخصا بين قتيل وجريح.

ونقلت قناة “العربية”، عن التلفزيون الصومالي قوله، اليوم السبت، إن ضحايا مدنيين سقطوا جراء تفجير انتحاري عند بوابة معسكر للجيش في مقديشو.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في الهجوم الذي شنه انتحاري يرتدي سترة ناسفة على معسكر للجيش في مديرية "ودجر" بالعاصمة مقديشو.

وأضافت مصادر أن المهاجم استهدف مجموعة من الشباب عند مدخل المعسكر الذي يتم فيه تدريب المجندين، وكان الشبان يريدون الانضمام إلى الجيش الصومالي.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات، ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرات أيضا.

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