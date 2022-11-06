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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر ذهب اليوم 6-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل أعلى سعر ذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022؛ ليسجل 1398 جنيها للبيع و 1405 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

واستقر أعلي عيار ذهب وتحديدا  الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة، بعد أن زاد أمس بمعدل 9 جنيهات في محلات الصاغة.

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انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

اسقرار الأسعار

واستقرت  أسعار الذهب مصر  مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة، بعد أن زاد سعر المعدن الأصفر بقيمة وصلت 116 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي  المتخصص في سعر الذهب، فقد ارتفع سعر الذهب أمس بقيمة  8 جنيهات في المتوسط علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة.

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 نحو 1223 جنيها للبيع و 1229 جنيها للشراء.

عيار 14

ووصل سعر عيار 14 نحو 815 جنيها للبيع و 819 جنيها للشراء 

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 1048 جنيها للبيع و 1053 جنيها للشراء 

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1,4 مليون جنيه للبيع و 1.404 مليون جنيها للشراء

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.5 ألف جنيه للبيع و 43.7 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9784 جنيها للبيع و 9832 جنيها للشراء.

سعرالمصنعية 

وتبلغ نسبة المصنعية إلي سعر جرام الذهب مابين 7 حتي 10% بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وعليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


الذهب لماذا؟

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..


الشعبة ورد الضريبة

وفي سياق متصل كانت شعبة المشغولات الذهبية قد قالت إن زيادة ضريبة رد الذهب بنسبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع تسعيرة المعدن الأصفر بعد تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا.

محددات  سعر الذهب 

وفي تصريحات سابقة لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي أكد أن سعر الذهب يتم تحديده علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي 

وأضافت الشعبة أن المستهلكون يعتبرون  الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

 

حل مشكلات قطاع الذهب

وقدمت شعبة المشغولات الذهبية والمعادن بإتحاد الصناعات،خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنتهي قبل أيام، ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات، ووضع خطة عمل لحلها بما ينعكس علي تعافي القطاع وتوطينه في مصر دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسسي بالوصول لـ 100 مليار دولارصادرات سنويًا.

ويواجه الاقتصاد العالمي أزمة في نقص سلاسل التوريد بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالرغم من أن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

 

 

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