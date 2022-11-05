الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم بعد أن وصلت لأعلى مستوى في تاريخها السبت الماضي 29 أكتوبر ، إذ ان أسعار الذهب في مصر محل اهتمام الكثير من الشباب والمهتمين ، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية ليسجل 24.29 للشراء في البنك المركزي.

ويهتم المقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب وكذلك الراغبين في استثمار أموالهم ، إذ ارتفع عيار 21 إلى 1,222 جنيها وهو اعلى مستوى في تاريخه حتى اليوم، بعد 1,184 جنيها امس الجمعة و 1220 السبت الماضي 29 أكتوبر ، وسجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت 1,047 بعد 1,015 جنيها امس، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 815 جنيها للبيع.

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وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 28 أكتوبر ، أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1220 جنيها ليتخطاه اليوم مجددا بجنيهين ويسجل 1222 جنيها ، فيما سجل عيار 24 1,397 جنيها للشراء ، مقتربا من 1400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,216 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,042 و 1,047 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويسعى الشباب الراغبين في الزواج أو الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم مع تقلبات السوق في العملة ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1,216 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1,222 جنيها.

وكانت أسعار الذهب شهدت موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم اليوم السبت 5 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1222 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ارتفاعا ليسجل 1,216 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم الكثير من الشباب الراغبين في الخطبة بمعرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,216 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1393 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1,216 جنيها للبيع و 1,222 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 1,042 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 815 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 9,776 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1,681.38 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويبحث الكثير عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 51.73 دولارا دفعة واحدة.

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم ارتفاعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,681.38 دولارا مسجلا ارتفاعا بحوالي 3.17 %.

الذهب

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,681.38 دولارا للأوقية بعد 1,630 امس ، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية صعودا اليوم بنسبة 3.17 % ، بقيمة أكثر من 51.73 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,681 دولارا.