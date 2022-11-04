أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

استقرت أسعار الذهب مصر في أول تعامل لها اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة على تراجعات امس الخميس بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد.

ووصل حجم هبوط الأعيرة الذهبية خلال الـ 5 أيام الماضي بمعدل 23 جنيها في المتوسط بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار .

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر عيار 24 نحو 1362 جنيها للبيع و 1371 جنيها للشراء



ووصل سعر عيار 21 نحو 1191 جنيها للبيع و 1200 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 18 نحو 1020 جنيها للبيع و 1029 جنيها للشراء .



بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 792 جنيها للبيع و 800 جنيها للشراء .



وسجل سعر الجنيه نحو 9555 جنيها للبيع و 9600 جنيها للشراء



ووصل سعر عيار أونصة الذهب نحو 42.51 ألف جنيه للبيع و 42.651 ألف جنيها للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.37 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء

سعر المصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر

تذبذب قديم



بحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد تعرض الذهب منذ مارس الماضي، لضغوط كبيرة، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم، واتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الأمريكي للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

المستهلكين والذهب

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزءا كبيرا من المستهلكين، خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة.

ويعتبر المعدن الأصفر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.