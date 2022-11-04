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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد أن وصلت لأعلى مستوى في تاريخها السبت الماضي 29 أكتوبر  ، إذ يبحث عن أسعار الذهب في مصر الكثير من الشباب والمهتمين ، والتي انخفضت اليوم الجمعة بعد قفزة على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية ليسجل 24.29 للشراء في البنك المركزي.

وتعتبر أسعار الذهب محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم ، إذ  هبط عيار 21 إلى 1,184  جنيها بعد 1220 السبت الماضي 29 أكتوبر ، وسجل  1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة 1,015  جنيها بعد  1037 جنيها الأسبوع الماضي  فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 789  جنيها للبيع.

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 28 أكتوبر ، أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1220 جنيها ، فيما سجل عيار 24 1,393 جنيها للشراء ، مقتربا من 1400 جنيه حينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,184 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين  1,015 و 1,018 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الشباب الراغبين في الزواج أو الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1,184 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1,188 جنيه.

وقفزت أسعار الذهب في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه الجمعة 28 أكتوبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1220 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر هبوطا ليسجل 1,184 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم الكثير من الشباب الراغبين في الخطبة بمعرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,184 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1358 جنيها .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,184 جنيها للبيع و 1,188 جنيه للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1,015 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الجمعة عيار 14 : 789 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 9,504 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الجمعة عيار 24 : 1,630.14 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وهناك الباحثين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب  على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 0.55 دولارا

وعن أسعار الذهب عالميا،  فشهدت اليوم الجمعة  ارتفاعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,630.12 دولارا  مسجلا ارتفاعا  بحوالي 0.03%.

قفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,630 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر 100 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

الذهب 

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية صعودا اليوم بنسبة 0.03% ، بقيمة أكثر من 0.55 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,630 دولارا.

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