انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

تراجعت أسعار الذهب مصر في أول تعامل لها اليوم الخميس الموافق 3-11-2022؛ علي مستوي الآعيرة الذهبية المختلفة بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد.

ووصل حجم هبوط الأعيرة الذهبية خلال الـ 5 أيام الماضي بمعدل 23 جنيها في المتوسط بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار .

ووصل سعر عيار 24 نحو 1362 جنيها للبيع و 1371 جنيها للشراء بعد أن انخفض أمس بمقدار 10 جنيهات.

ووصل سعر عيار 21 نحو 1191 جنيها للبيع و 1200 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 18 نحو 1020 جنيها للبيع و 1029 جنيها للشراء .



بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 792 جنيها للبيع و 800 جنيها للشراء .



وسجل سعر الجنيه نحو 9555 جنيها للبيع و 9600 جنيها للشراء



ووصل سعر عيار أونصة الذهب نحو 42.51 ألف جنيه للبيع و 42.651 ألف جنيها للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.37 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء

سعر المصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر

تذبذب قديم



بحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد تعرض الذهب منذ مارس الماضي، لضغوط كبيرة، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم، واتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الأمريكي للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

المستهلكين والذهب

و تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزءا كبيرا من المستهلكين، خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة.

ويعتبر المعدن الأصفر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

هبوط عالمي

وحسبما ذكرت تقارير دولية فإن المعدن الأصفر عالميا قد شهد تراجعا خلال اليومين الماضيين، متأثرا بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ليهبط بمقدار 0.2% مسجلا 1638.9 دولار للأوقية

وتوقع محللون أن تكون في وضع الانتظار والترقب حتى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع زيادة أسعار الفائدة إلى حد كبير، سوف يتطلب الأمر تحركًا أصغر أو أكبر بشكل غير متوقع للتأثير على الأسواق.

و استمرت التضخم في الارتفاع واستقرار سوق الوظائف الأمريكية بشكل جيد نسبيًا حتى الآن، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي مساحة كافية للتنفس لمواصلة موقفه المتشدد لفترة أطول مما جعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين، ارتفع مؤشر الدولار، بينما بقيت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق عتبة 4٪".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر، كما أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري.