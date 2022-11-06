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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز مدينة الخيالة: تسليم 1350 وحدة سكنية كاملة المرافق

مدينة الخيالة
مدينة الخيالة

تحدث المهندس محمد عيد، رئيس جهاز مدينة الخيالة، عن آخر تطورات مدينة الخيالة و المساحة المقامة عليها.

وأوضح عيد، خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة"الحياة"، أن مساحة المدينة 40 ألف فدان، مقسمة مساحات سكنية وخضراء.

وتابع رئيس جهاز مدينة الخيالة، أنه تم انشاء 42 عمارة بإجمالى وحدات سكنية 2268، لافتا إلى أنه تم تسليم 1350 وحدة للأهالى. 

كامل المفروشات

وأكد المهندس محمد عيد أنه تم تجهيز الـ  1350 بكامل المفروشات والأثاث قبل تسليمها للمواطنين.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة الخيالة،إلى أنه المدينة تضم جميع المرافق والخدمات العامة مثل قسم شرطة ووحدة إسعاف ومطافي ووحدة بريد، مدرسة مشتركة تضم 1476 طالبًا وطالبة، إضافة إلى مسجد وكنيسة.

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رئيس جهاز مدينة الخيالة: تسليم 1350 وحدة سكنية كاملة المرافق

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