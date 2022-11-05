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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسواق الأنيق.. منة عرفة تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

منة عرفة
منة عرفة

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها صورًا جديدة ، وذلك عبر حسابها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت فيها منة عرفة وهي تستعرض جمالها ورشاقتها ، مرتدية بدلة سوداء اللون، أما من الناحية الجمالية فإعتمدت علي الميك أب الجذاب المائل إلي الترابي وأبرزت جمال عينها بالكحل الأسود ووضعت روج باللون الوردي حتي تظهر طبعيتين.


 


أثارت الفنانة منة عرفة وطليقها محمود المهدي، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان انفصالهما للمرة الثالثة، حيث تبادل الثنائي اتهامات الخيانة، فيما قرر محمود المهدي نشر محادثات خاصة تكشف حقيقة اتهامات الخيانة التي تعرض لها!!.


شاركت الفنانة منة عرفة فى مسلسل شارع 9 بجانب الفنانة رانيا يوسف، وتدور أحداث المسلسل فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حى المعادى وتحديداً شارع9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية، ويلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الاسرة المصرية، ومنها علاقة الأب بأبنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى .


شارك فى البطولة كلًا من: رانيا يوسف، محمود عبدالمغنى، أحمد وفيق، منة عرفة،احمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.

 

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IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٢٢٠٤٣٠
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٢٢٠٤٣٠
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٢٢٠٤٣٠
مسلسل شارع 9 بدلة سوداء تستعرض اناقتها في احدث اطلالة تستعرض جمالها الفنانة منة عرفة

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