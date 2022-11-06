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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف  جهورها إطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت سلمى أبو ضيف بأطلالة جذابة ناعمة  بصورة سيلفي ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

بإطلالة شتوية.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

بدون مكياج.. سلمي أبو ضيف تشارك جمهورها صورا عبر إنستجرام


وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

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