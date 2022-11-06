أهلي 2001 يواجه فاركو اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الأحد مع ضيفه فاركو، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠١ مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في البطولة، سعيًا منه لتحسين نتائجه في البطولة، بعدما فاز مرتين وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، وذلك منذ بداية الموسم، إذ يطمح الفريق بقوة للمنافسة على لقب الدوري الذي يحمله للموسم الثاني على التوالي.

وجمع أهلي ٢٠٠١ في رصيده ٧ نقاط من الفوز على فيوتشر ٢ - ١، والخسارة أمام سموحة بنفس النتيجة، والتعادل مع المصري ٢ - ٢، والفوز على البنك الأهلي ٢ - ١، مسجلًا ٧ أهداف مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.

