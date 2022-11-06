محافظ الإسكندرية: نعمل على زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الاحياء بالاستمرار في زراعة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وكذا زراعة المساحات الخضراء والاشجار بالأماكن والبؤر الساخنة التى تعد تجمعا لالقاء القمامة بها مما يجعل لها رونق ومظهر جمالي.

يأتي هذا تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وفي هذا الصدد، قام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى بالتنسيق مع شركة نهضة مصر بأعمال عدد 3 تجمعات قمامة أرضية شملت شارع ابو ورده ،شارع فرنسا ،شارع جودة حيث تم زراعة الاشجار وزيادة المساحات الخضراء واعادة المظهر الجمالى بتلك الاماكن.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة بأعمال تحويل تجمع للقمامة بشارع ٣٠ الجديد وخلف مدرسة عبد السلام عبد الغفار بمنطقة المندرة إلي حديقة ومساحات خضراء وزراعة الاشجار.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى اعمال تحويل تجمع مخلفات ارضية لحديقة بجوار مقابر البيطاش وأمام مبنى اللوجيستى بالدخيلة حيث تم زراعة مسطحات خضراء واشجار.

وقام حى المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول بتحويل مركز تجمع ارضى بشارع المستجد وزراعة النخيل لاعادة المظهر الجمالى والحضاري.