السكر والزيت والأرز.. التموين: قريبا انفراجة في أسعار الدواجن

أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تصريحات هامة، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، نرصدها في سياق التقرير التالي:

أزمة المناخ تؤثر تأثير مباشر على السلع

لدينا 90% اكتفاء ذاتي من السكر والعالم المقبل تصل لـ 100%

5 أشهر حجم احتياطي القمح

انفراجة في أسعار الدواجن ولدينا احتياطي من الزيت حتى إبريل

مهزلة في الأزر العام الماضي و استوردنا من الهند

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تأثر السلع والمواد الغذائية بـ التغيرات المناخية.

وقال على المصيلحي، إنه الصومال مر عليها فترة جفاف بسبب التغيرات المناخية، والزراعات جفت، حيوانات نفقت، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعونات غذائية لأهالي الصومال.

وتابع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التغيرات المناخية مؤثرة على السلع في كل مكان في العالم، وليس في مصر فقط، متابعا أن الجفاف يؤثر على الغذاء، وازمة المناخ تؤثر تأثير مباشر على القمح، والمواد الغذائية.

رد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ما يتردد بشأن أن البلاد مقبلة على أزمة في سلعة السكر.

وقال على المصيلحي، إن مصر لديها 90% اكتفاء ذاتي من السكر، ولا يوجد أي أزمة في هذه السلع تماما، مضيفا أن العام المقبل تصل مصر لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.

معندناش قلق في السكر



وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن :"معندناش قلق في السكر، رغم ارتفاع أسعار سلعة السكر في الخارج، وهناك أزمة في هذه السلع في دول العالم.

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر.



وقال على المصيلحي، إن :"عندنا احتياطي استراتيجي من القمح يصل لخمس أشهر، أي لشهر إبريل المقبل بلا أي أزمة".

وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن :"هنعمل مناقصة وهنشتري الشهر المقبل من مليون إلى مليون ونصف طن قمح".

وأكمل أن :"الضغط اللي حاصل في الأسعار بيكون 20% خارجي و80% داخلي".

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتعامل بمنتهى الاهتمام بخصوص أسعار السلع التموينية، مؤكدا أن لا يوجد هناك أي زيادة في أسعار السلع التموينية في المنافذ التموينية.



وأضاف على المصيلحى، أن لن يتم زيادة أسعار السلع التموينية، وخاصة سلعة زيت الطعام، وفقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطي استراتيجي من زيت الطعام حتى منتصف شهر إبريل المقبلة، وسعر الزيت ثابت حتى شهر 12.



وأكمل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا انفراجة مقبلة في الدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة علف جديد.



تحدث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة ارتفاع أسعار سلعة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفتره الماضية، مطمئنا المواطنين بخصوص الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وأضاف على المصيلحي، أن مصر تستهلك 3 مليون طن أزر في العالم الواحد، متابعا أن العام الماضي حدثت مهزلة في موضوع الأرز.

وأوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت 55 ألف طن أرز من الهند، لافتا إلى أن الأرز من السلع التي غير منظمة تماما.

وتابع أن :"أي حد معاها فلوس بيضارب في الأرز ويشتري الأزر بسعر ويخزنة لحد لما الأسعار تعلي، وفي ناس كسبت في طن الأرز أكثر من 7 الاف جنية".

