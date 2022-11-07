عاجل
نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور البحيرة .. مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه من "ورم فى المخ" أخبار التوك شو..أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ..أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة أخبار التعليم| استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية قريبا

التموين: اللي عنده عربية موديل 2018 مش هيكون موجود في بطاقة التموين

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فتح إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية قريبا، مضيفا أن عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون، و لدينا أكبر قاعدة بيانات. 

 

txt

التموين: انفراجة في أسعار الدواجن ولدينا احياطي من الزيت حتى أبريل


وأضاف على المصيلحي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن :"اللي عنده عربية موديل ٢٠١٨ مش هيكون موجود في بطاقة التموين".

 

عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون


وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون، ولدينا أكبر قاعدة بيانات.


 

 

التموين علي المصيلحي بطاقات تموين عمرو أديب قاعدة بيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

موضوعات متعلقة

التموين: التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على السلع| شاهد

ترشيحاتنا

الحكم على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت .. اليوم

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

أخبار الفن| فنان شهير يهاجم عامل النظافة بواقعة كشري التحرير.. فيديو محذوف لـ عمر كمال وطليقة الفيشاوي

إكليل الجبل.. علاج سحري لأمراض السرطان والإمساك وقرحة المعدة فما هو؟

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ