التموين: اللي عنده عربية موديل 2018 مش هيكون موجود في بطاقة التموين

فتح إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية قريبا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فتح إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية قريبا، مضيفا أن عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون، و لدينا أكبر قاعدة بيانات.



وأضاف على المصيلحي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن :"اللي عنده عربية موديل ٢٠١٨ مش هيكون موجود في بطاقة التموين".

عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون



وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد بطاقات تموين السارية 23 مليون، ولدينا أكبر قاعدة بيانات.



