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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جامعة الأزهر يكشف دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في مواجهة التغيرات المناخية

صدى البلد

يشارك رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 في مدينة شرم الشيخ ، ومن المقرر أن يلقي كلمة بعنوان: «دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في مواجهة التغيرات المناخية» .

وأوضح بيان لجامعة الأزهر اليوم /الاثنين/ أن رئيس الجامعة سيتناول في كلمته أهمية دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في التعريف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحث الشعوب على الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية، واحترام البيئة، وعدم الإفساد، وعدم استنزاف الطبيعة والمحافظة عليها، والعمل على التصدي لهذه الظاهرة، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احترامًا شرعيًّا.

كما يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلمة عن دور جامعة الأزهر وما قامت به من مبادرات وفعاليات داعمة لتقديم حلول وتكنولوجيات وأبحاث علمية تطبيقية، لمواجهة التحديات المناخية الناتجة من التغيرات المناخية غير المسبوقة ، وذلك من خلال كليات الجامعة المختلفة، ومكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التيكو)، وأيضا سلسلة حاضنات الأعمال التكنولوجية (رواق) ونادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر ولجنة البيئة والمجتمع، وتنظيم المؤتمر العلمي الثالث الذي عقدته الجامعة مؤخرًا للتغير المناخي، والتوصيات التى قدمتها الجامعة في هذا الصدد للدولة المصرية، وقد عقد المؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما يشارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الباحث الرئيس للمشروع الذي فاز ضمن مشروعات الجامعات للمشاركة في جناح الابتكار الأخضر والمقام بالمؤتمر؛ بمحاضرة عن أهمية ودور نقل وتسويق التكنولوجيا من الجامعة إلى الصناعة في إيجاد حلول علمية مبتكرة وسريعة وذات كفاءة عالية، ويسهل تطبيقها في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف المجالات سواء بالتكيف معها وأيضًا التخفيف من آثارها ومعالجتها.

COP27 مدينة شرم الشيخ رئيس جامعة الازهر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

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