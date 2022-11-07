تعرف على المدير الفني وتشكيل جهاز "المدينة المنورة"

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة، عن تعيين شديد قناوى مديرا فنيا للفريق خلفا لهيثم سمير سعيد الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق، عقب التعادل بالجولة الرابعة أمام فريق ملوى بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

واستقر نادي المدينة المنورة وشديد قناوى المدير الفنى لنادي المدينة المنورة المشارك في دوري القسم الثاني، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وجاء كالتالي:

شديد قناوى مديرًا فنيا

علي ضاحي المشرف العام علي الفريق

أشرف درويش مدرب عام

محمد أبو الحجاج مدربًا مساعدا

شوقي عيد مدربا لحراس المرمى

علي بغدادي أخصائي علاج

وكان قرر هيثم سمير المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المدينة المنورة، تقديم استقالته عن تدريب الفريق الأول المشارك بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

ويرجع قرار استقالة هيثم سمير نظرا لتدهور نتائج الفريق بالجولات الأربع الماضية، حيث تلقي الخسارة بثلاث جولات أمام فرق كيما أسوان ولافيينا وبترول أسيوط، وتعادل بجولة وحيدة أمام فريق ملوي في الجولة الرابعة بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق المدينة المنورة، المركز الخامس عشر الـ 15 برصيد نقطة واحدة.