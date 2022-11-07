أزهري: ثقافة معالجة المشكلات بالصدقة من أكبر القربات لله.. فيديو

قال الشيخ حافظ عبدالحليم، من علماء الأزهر الشريف، إن الله قد يعاقب الإنسان بذنوبه، معقبا: "الرسول قال الصدقة تطفئ غضب الرب".

وأضاف الشيخ حافظ عبدالحليم، من علماء الأزهر الشريف، في حواره مع الإعلامية "نشوى مصطفى"، ببرنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "عندما أطفي غضب الله بالصدفة فقد تختفي المشاكل التي أعاني منها"، موضحا: "ثقافة معالجة المشكلات بالصدقة من أكبر القربات التي أتقرب بها لله وعلاج فعال وناجح".



وعرض البرنامج تقريرا يرصد جهود مؤسسة نبض الحياة في إعمار المساجد، وبنائها في مختلف الأماكن بالعديد من المحافظات.

