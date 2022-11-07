أسعار الطاقة بلغت ذروتها.. المفوضية الأوروبية: ​التضخم وصل لمستويات قياسية

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمام مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، إن المفوضية تأمل في أن ينخفض التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في دول الاتحاد.
وتسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو وفقا للتقديرات الأولية بشكل حاد في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% من 9.9 %، حسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
وأجاب دومبروفسكيس على سؤال حول التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للتضخم، نأمل بأن ينخفض أولا لأن أسعار الطاقة بلغت ذروتها، واتخذنا أيضا عددا من الإجراءات الهادفة لضمان انخفاض أسعارها".