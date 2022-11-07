أسعار الطاقة بلغت ذروتها.. المفوضية الأوروبية: ​التضخم وصل لمستويات قياسية

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمام مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، إن المفوضية تأمل في أن ينخفض ​​التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في دول الاتحاد.

وتسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو وفقا للتقديرات الأولية بشكل حاد في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% من 9.9 %، حسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وأجاب دومبروفسكيس على سؤال حول التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للتضخم، نأمل بأن ينخفض أولا لأن أسعار الطاقة بلغت ذروتها، واتخذنا أيضا عددا من الإجراءات الهادفة لضمان انخفاض أسعارها".