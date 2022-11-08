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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سماع مرافعة الدفاع فى قضية المتهم بقتل زوجته بشبين القناطر .. اليوم

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته في شبين القناطر ، حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع . 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وايهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحى إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي.

وكانت المحكمة استمعت الى شهود الاثبات ، حيث استمعت  للشاهدة الأولى حميدة صابر محمدي شلبي 63 سنة ربة منزل، ومقيمة بحي الشرقاوي مدينة العبور - الزاوية الحمراء - القاهرة، بأنها وحال تواجدها وابنتها بالبلدة أبلغها حفيدها بنشوب مشادة كلامية فيما بين والدته المجنى عليها والمتهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الأخير على المجنى عليها بالسب والضرب، على إثر ذلك توعدت الأخيرة له باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، ثم تناهى إلى مسامعها تعقب المتهم للمجنى عليها متعديا عليها تارة أخرى فهمت لاستبيان أمر ابنتها، والتي أبصرتها بمحل الواقعة مسجاه أرضا مغشيًا عليها غارقة بدمائها، وبنقلها إلى المستشفى فوجئت بوفاتها وعزت قصد المتهم من ذلك إزهاق روح المجنى عليها، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

اقوال الشهود 

وقالت الشاهدة الثانية، زهرة محمد محمد سالم 55 سنة – صاحبة مكتبة ومقيمة قرية طحوريا مركز شبين القناطر، بأنها وحال مرافقة المجني عليها لها ومكوثهما بالحانوت خاصتها فوجئت بالمتهم يتعدى على المجنى عليها بالسب والضرب، حتى قامت الأهالي بالزود عن المجني عليها، وانصرفت الأخيرة متجهة نحو مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم، فما كان من الأخير إلا أن  تتبعها ولم يستمر طويلا حتى عاد ويده غارقه بالدماء مقررا لأهليته بقتله للمجني عليها، المتهم من ذلك إزهاق روح المجنى عليها، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

وقال الشاهد الثالث، حسام سام حسن عبده حسن، 22 سنة، صاحب ماركت العالمي- ومقيم قرية طحوريا مركز شبين القناطر، بأنه وحال تواجده بالمحل خاصته تناهى إلى مسامعه أصوات ضجيج وصراخ، وباستبيانه الأمر أبصر المتهم ممسكا بالمجنى عليها، والتفت الأهالي من حوله ولم يستمر طويلا حتى ظهر المتهم من بينهم ممسكا بسكين غارقة بالدماء، مبصرا المجني عليها مسجاة أرضا غارقه بدمائها وبنقلها إلى المستشفى علم بوفاتها.

قرار الاحالة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 2022/ 20177 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1989 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه في يوم 24/8/2022، قام  ا ش س 33 سنة عامل ومقيم طحوريا - مركز شبين القناطر، بقتل المجنى عليها  غ. ش عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم على ازهاق روحها واعد لذلك الفرض سلاحا أبيضا سكينا متتبعا لخطواتها،  وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

جنايات بنها قاتل زوجته شبين القناطر

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